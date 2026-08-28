امام جمعه تکاب گفت: آنچه امروز از آمریکا و در گذشته از انگلیس می‌بینیم ریشه منطق استعماری اشغال، غارت منابع و تحقیر ملت‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه تکاب گفت: قحطی بزرگ ایران؛ سندی از جنایت استعمار انگلیس است، استعمار انگلیس را در رفتار امروز آمریکا می‌بینیم.

حجت الاسلام مصطفی کوهی با اشاره به قحطی بزرگ در ایران توسط انگلیس در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی گفت: اختلاف بر سر تعداد قربانیان که تا حدود ۹ میلیون نفر هم بیان می شود، اصل جنایت استعمار انگلیس در ایران را تغییر نمی‌دهد.

امام جمعه تکاب با اشاره به رفتارهای توسعه‌طلبانه آمریکا در تغییر نام مناطق و ادعای مالکیت بر سرزمین‌ها و منابع دیگر کشورها، گفت: آنچه امروز از آمریکا و در گذشته از انگلیس می‌بینیم، ریشه در همان منطق استعماری؛ یعنی اشغال، غارت منابع و تحقیر ملت‌ها دارد.

وی گفت : ایران، قربانی استعمار است اما امروز ایستاده و مقتدر است.