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امام جمعه چهاربرج گفت: گفتمان ایران قوی زمینه ساز اجماع ملی، کارآمدی نظام و پیشرفت همهجانبه کشور در مواجهه با چالشهای پیچیده آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چهاربرج با تأکید بر اینکه تحقق «ایران قوی» نیازمند دولت و ملت قوی است، گفت: تعامل و همافزایی میان دولت و مردم، با تکیه بر عدالت، مشارکت مردمی، مبارزه با فساد و خدمترسانی، مسیر تحقق ایران قوی و پیشرفت همهجانبه کشور را هموار میکند.
حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته در چهاربرج با اشاره به ویژگیهای دولت تراز اسلامی در نگاه امام شهید، اظهار کرد: گفتمان «ایران قوی» که رهبر شهید انقلاب در سالهای پایانی عمر بابرکت خود بر آن تأکید داشتند، یک نظریه حکمرانی جامع برای حل مشکلات کشور و هموار شدن مسیر پیشرفت آن است.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه دولت قوی، راه تحقق ایران قوی است، اما تحقق دولت قوی خود به شدت نیازمند ملت قوی است، افزود: برخلاف مکاتب سیاسی غربی، در گفتمان و منظومه اندیشه رهبر شهید انقلاب، «دولت قوی» و «ملت قوی» نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در تعاملی مکمل و همافزا معنا مییابند؛ دولتی که زمینهساز عدالت است و ملتی که پاسدار و مطالبهگر آن.
وی گفت: این الگوی بومی، بر این اصل استوار است که قوت دولت، شرط قوام ملت، و قوت ملت، تضمینکننده سلامت و اقتدار دولت بوده و تحقق «ایران قوی» از مسیر الگوی «دولت قوی و ملت قوی» و مبتنی بر تعامل متقابل (با مؤلفههایی چون انسجام، شجاعت، خدمترسانی، مشارکت مردمی، نظارت همگانی و مبارزه با فساد) میسر نخواهد بود.
جلالی تصریح کرد: این نظریه، میراثی گرانبها برای نظام جمهوری اسلامی است که میتواند ضمن حفظ آرمانهای انقلابی، زمینهساز اجماع ملی، کارآمدی نظام و پیشرفت همهجانبهٔ کشور در مواجهه با چالشهای پیچیدهٔ آینده باشد.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه شهید امام خامنهای، چهار ماه قبل از شهادتشان فرمودند «در حال حاضر علاج خیلی از مشکلات قوی شدن است؛ کشور را باید قوی کرد»، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب مفهوم ایران قوی را گفتمانی کرد، مفهومی که بیشترین ظرفیت اجماعسازی را دارد و حتی میتوان گفت، ایران قوی، قدرتمندترین گفتمانی است که میتواند تمام ملت ایران را با همه سلیقهها و مزاجهای فکری و سیاسی، کنار هم گرد آورد.
وی با تأکید بر اینکه لازمه ایران قوی، داشتن دولت قوی است، افزود: در تحقق ایران قوی مؤلفههای متعددی سهیم و دخیل است؛ همچنین همه ارکان و قوای نظام جمهوری اسلامی در تحقق این مفهوم نقش و وظایف مهمی دارند، اما نقش و مسئولیت دولت به معنای قوه مجریه، بسیار مهمتر از بقیه مؤلفهها و قواست.
جلالی گفت: ایران قوی، یعنی دولت قوی؛ و دولت قوی یعنی ایران قوی. در منظومه اندیشههای رهبر شهید انقلاب، دولت قوی، یعنی این ۱۰ مؤلفه: «منسجم»، «مصمم»، «آشنا به ظرفیتها و مشکلات کشور»، «مسلط به راهحلها»، «پرتلاش»، «خستگیناپذیر»، «باورمند به آرمانها»، «عازم برای خدمتگزاری به مردم» و «دارای تدبیر لازم» و «شجاعت توأمان برای تصمیمهای سخت».
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه در کنار دولت قوی، حضور و همراهی ملت قوی، تحقق ایران قوی را قطعی میکند، اظهار کرد: در گفتمان ایران قوی، الگوی «دولت قوی و ملت قوی» محوریترین اصل حکمرانی سیاسی در منظومه رهبر شهید انقلاب است؛ و حتی شاید بتوان گفت، این الگو، مهمترین ابتکارات امام شهید در حکمرانی سیاسی مبتنی بر نظریه جمهوری اسلامی ایرانی است؛ الگویی که در آن، تعامل متقابل دولت و ملت، مبتنی بر معنویت، اخلاق، عدالت، کارآمدی، مشارکت مردمی، و از همه مهمتر همافزایی و مساعدت تحقق مییابد.
وی افزود: نظریههای وارداتی از مکاتب سیاسی غرب، عمدتاً یک کفهایاند؛ چه در نگاههای چپ و سوسیالیستی که دولت باید قوی باشد و ملتها ضعیف بمانند؛ و چه در نگاههای لیبرالی نیز که رویکردی معکوس دارد (یعنی دولت باید حداقلی باشد و صرفاً مأمور افزایش آزادیها تلقی میشود)، هر کدام، پیشفرضشان "قوت یکی، ضعف دیگری" است. اما نظریه جمهوری اسلامی که بر «دولت قوی و ملت قوی» تأکید دارد و رهبر شهید انقلاب توجه ویژهای به این الگو داشتند که مبتنی بر آموزههای قرآنی است.
جلالی به رسالت دولتِ قوی نیز اشاره کرد و گفت: فلسفههای سیاسی غربی، دچار نوعی سفسطه قدرت است؛ گویی کیک قدرت محدود است و هرچه به دولت بدهیم از جامعه کم میشود و بالعکس. اما نظریه «دولت قوی و ملت قوی»، تعاملی را طراحی میکند که در آن قوتِ یکی، نه تنها سبب تضعیف دیگری نمیشود، بلکه شرطِ قوامِ دیگری است.
امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: امام شهید معتقد بودند که مردم باید با مشارکت سازنده به نقد و نظارت بر دولت بپردازند و این نقد و نظارت خود عامل تقویت و اقتدار دولت است و مانع حرکت بهسوی استبداد میشود و به همین دلیل مشارکت در انتخابات در اندیشه ایشان یک تکلیف بهشمار میآید.