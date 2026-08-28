میزخدمت در یاسوج با حضور مدیران خدمتگزار کهگیلویه و بویراحمد
همزمان با آخرین روز هفته دولت، میز خدمت دستگاههای اجرایی و میز سلامت با حضور مدیران دستگاههای مختلف در مصلی شهر یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در برنامه میزخدمت مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور در مصلی شهر یاسوج، به صورت مستقیم پاسخگوی مسائل، درخواستها و مطالبات مردم بودند. مراجعهکنندگان نیز با حضور در میزهای خدمت، مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کردند و مسئولان مربوطه ضمن بررسی موارد مطرحشده، برای پیگیری و رسیدگی به آنها اقدام کردند. در کنار میز خدمت دستگاههای اجرایی، میز سلامت نیز با هدف ارائه خدمات و مشاورههای حوزه سلامت به شهروندان برپا شد. این برنامه با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان و تسهیل روند پاسخگویی به مطالبات شهروندان برگزار شد.