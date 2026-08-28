حجت‌الاسلام اسماعیلی، امام جمعه شهرستان قرچک، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بر ضرورت وحدت میان شیعیان و اهل سنت به عنوان سفارش رهبر شهید و ویژگی مسلمانان واقعی تأکید کرد و خواستار بازتاب دستاوردهای نظام شد.

امام جمعه قرچک: ما باید راوی دستاوردها و قدرت نظام جمهوری اسلامی باشیم

امام جمعه قرچک: ما باید راوی دستاوردها و قدرت نظام جمهوری اسلامی باشیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام اسماعیلی گفت: در برهه‌ای از زمان افرادی و شخصیت‌هایی وجود داشتند، که اسلام و دین خدا را میخواستند به نفع خدا تحریف کنند، این افراد دشمنان خدا و دین بودند.

اسماعیلی افزود: دین خدا همان چیزی است که پیامبر و ائمه اطهار (ع) به ما آموختند، ما برای سعادت خود و دین خود می‌بایست پیرو فرمایشات و بیانات ائمه اطهار (ع) باشیم.

امام جمعه قرچک گفت: وحدت بین مسلمین از جمله مسئولیت‌های بزرگ یک مسلمان است، اختلاف بین شیعیان و و سنی مورد قبول مسلمانان واقعی نیست همانطور که همه مستحضر هستید، مراجع و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز به این وحدت تاکید داشتند.

خطیب نمازجمعه قرچک در بخش دیگری از خطبه‌های خود بیان کرد: ما باید راوی قدرت‌ها و قوت‌های نظام جمهوری اسلامی باشیم نباید عده‌ای فقط ضعف‌ها را بینند، انصاف داشته باشید دستاورد‌ها را هم بگویید