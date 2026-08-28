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امام جمعه موقت بوکان گفت: وحدت باید عملی باشد تا برادری، برابری و عدالت در عقاید و باورها تحقق یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا کریم رسولی، امام جمعه موقت بوکان، در خطبههای نمازجمعه این هفته ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، بر لزوم عملیاتی شدن برادری و اتحاد در جامعه تأکید کردوگفت:وحدت نباید صرفاً کلامی باشد، بلکه باید همراه با عمل، رفتار و اجرای سنت رسول الله (ص) در جامعه نهادینه شود تا برادری، برابری و عدالت در عقاید و باورها تحقق یابد.
ماموستاکریم رسولی با حمد و قنات پروردگار متعال که هر لحظه از عمر و تغییر سال و فصل در اختیار اوست، فرارسیدن ماه ربیعالنبی، ماه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که این ایام مایه خیر، برکت و آسایش بر روی کره خاکی و فرصتی برای رفع ناخوشیها و ناملایمات باشد.
ماموستا رسولی افزود: انشاءالله به حرمت قرآن و مقام رسول الله (ص)، پشت دشمنان شکسته شود و دیگر توانایی ظلم و کشتار مسلمانان را نداشته باشند. ما همواره باید برای سربلندی اسلام و مسلمین، رحمت و برکت و آسایش در پناه قرآن و دین مبین اسلام دعا کنیم.
وی در ادامه به روایت تاریخی نابودی لشکر ابرهه حدود ۵۰ روز پیش از میلاد پیامبر اشاره کرد و افزود: انشاءالله امروز هم خداوند لشکر خود را برای نابودی دشمنان اسلام نازل فرماید تا دیگر شاهد ظلم و جنایت علیه مسلمین نباشیم.
وی با تأکید بر سنت روزه گرفتن در روز دوشنبه به دلیل میلاد پیامبر در این روز، از جوانان خواست تا سیره و سنت رسول الله (ص) را بشناسند و رفتار و سکنات ایشان را چراغ راه خود قرار دهند و قرآن کریم را به عنوان کتاب زندگی سرلوحه خود بدانند.
امام جمعه بوکان خطاب به جوانانی که در آزمون کنکور شرکت کردهاند و شبها را به درس خواندن گذراندهاند، گفت: شما برای قبولی در امتحان دنیوی تلاش کردید، آیا خود را برای امتحان آخرت و عاقبتبخیری آماده کردهاید؟ آیا قرآن را در زندگی خود جای دادهاید و پای سخنان روحانیون و ماموستایان دین نشستهاید تا درس زندگی را از آیات و روایات فرا بگیرید؟