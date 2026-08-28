مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: نوآوری؛ ضرورتی حیاتی برای ترسیم آینده یادگیری نسل جوان است که مدرسه تلویزیونی به سهم خود این امر را محقق می‌کند.

راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی و پژوهشکده تعلیم و تربیت در استان ایلام

راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی و پژوهشکده تعلیم و تربیت در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی و پژوهشکده تعلیم و تربیت استان ایلام شامگاه پنج‌شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش از طریق ارتباط وبیناری برگزار شد؛ نشستی که در آن، نگاهِ تحول‌آفرین به فرایند یادگیری و اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای توسعه فناوری آموزشی، کانون توجه قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، در این نشست، اظهار کرد: نوآوری در آموزش نباید در حد یک شعار باقی بماند و کیفیت‌بخشی در این حوزه نیز به معنای کسب نمره بالاتر نیست؛ بلکه باید تجربه‌ای عمیق، معنادار و عادلانه برای هر دانش‌آموز رقم بخورد.

ایرج زینی‌وند افزود: بازنگری در شیوه‌ها، ابزار و فضای آموزشی، گامی شجاعانه است؛ تا یادگیری از حالت یک‌طرفه خارج شود.

وی اضافه کرد: در مدرسه تلویزیونی؛ بهره‌گیری از فیلم، پادکست، سکوی تعاملی، تحلیل داده و پیوند رسانه و فناوری، مفاهیم را در آموزش برای دانش‌آموزان زنده و ملموس می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام یادآوری کرد: مدرسه تلویزیونی با هدف تحقق دسترسی برابر به محتوای آموزشی طراحی شده است و بایستی این مسیر با همراهی بدنه آموزش و پرورش، به صورت پیوسته پیموده شود.

استاندار ایلام نیز در این مراسم با بیان این‌که آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار کشور است، گفت: راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی در این استان، گامی راهبردی برای تحقق عدالت آموزشی و تداوم فرآیند یادگیری؛ به‌ویژه برای دانش‌آموزان مناطق روستایی و مرزی است.

احمد کرمی ارتقای کیفیت و هویت در نظام آموزشی را ضروری دانست و افزود: در کنار گسترش فضا‌های آموزشی، باید به تولید محتوا، بازنگری در شیوه‌های تدریس و نوسازی تجهیزات توجه ویژه‌ای شود تا فرآیند تعلیم و تربیت با کیفیت مطلوب‌تری پیش برود.

آیین بهره‌برداری از مدرسه تلویزیونی و پژوهشکده آموزش و پرورش ایلام با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت وبیناری، سارا فلاحی و اسدالله چراغی نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

با آغاز سال تحصیلی جدید ۱۱۴ هزار دانش‌آموز ایلامی در مدارس دولتی و ۱۶ هزار نفر دیگر در کلاس‌های درس مدارس غیردولتی حاضر خواهند شد.

یک‌هزار و ۹۰۵ فضای آموزشی در مناطق شهری، روستایی و عشایری این استان دایر است.

جامعه آموزش و پرورش استان ایلام؛ شامل: ۱۱ هزار و ۵۷۰ فرهنگی است که از این شمار، ۴۸ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.