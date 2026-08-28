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امام جمعه میاندوآب گفت: جمهوری اسلامی ایران توسعه و پیشرفت را در کنار عدالت و حفظ ارزشهای دینی دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران توسعه و پیشرفت را در کنار عدالت و حفظ ارزشهای دینی دنبال میکند، گفت: توسعهای که به قیمت از دست رفتن اخلاق، عزت، غیرت و استقلال کشور باشد، از نگاه اسلام پذیرفتنی نیست.
حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته در میاندوآب با اشاره به مقوله توسعه و پیشرفت کشور، گفت: در کشورهای غربی پیشرفت است؛ اما به قیمت از دست دادن تمام اخلاقیات.
امام جمعه میاندوآب افزود: در کشورهای اروپایی و غربی تنها چیزی که مهم بوده و هست مادیات است و آنها حاضر هستند همه چیز حتی اخلاقیات و عفت را قربانی کنند تا به اصلاح به توسعه و پیشرفت دست یابند.
وی با بیان اینکه ما کشور اسلامی و مسلمان هستیم و توسعه یافتگی به هر قیمتی را قبول نداریم، گفت: ما نیز دنبال توسعه و پیشرفت و عدالت هستیم؛ اما نه به هر قیمتی.
حسنزاده با اشاره به اینکه برخی کشورها استقلال، عزت، غیرت، حیا و ناموس خود را به حراج میگذارند تا مثلاً کشور توسعه یافته نامیده شوند، تصریح کرد: اسلام و دستورات دینی چنین توسعهای را رد کرده و آن را قبول نمیکند و چنین توسعهای نیز فداشدن اخلاق و غیرت و بیعزتی و بیغیرتی چیزی بیش نیست.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه آمریکا نیز چنین کشوری است که توسعه خود را از ظلم و خیانت به دست آورده است، اظهار کرد: آمریکا به شکل دیکتاتوری مثلاً با حمله به ونزوئلا و ربودن رئیسجمهور آن کشور به دنبال توسعه بوده و توسعه خود را ظلم و فساد به دست آورده است.
وی گفت: آنها میآیند و در خاورمیانه و غزه دست به کشتار مردم میزنند؛ آیا این توسعه است؟ ما حاضر به توسعه به هر قیمتی نیستیم.
حسنزاده با بیان اینکه دولت و مجلس ما دولت مسلمان، انقلابی و دیندار است و خلاف شرع عمل نمیکند، تصریح کرد: ما از وطن، عزت، غیرت و ناموس خود دست نکشیده و توسعه و پیشرفت به هر قیمتی را قبول نداریم.
امام جمعه میاندوآب هم چنین با اشاره به هفته دولت، از تلاش دولتمردان در خدمت به مردم تقدیر و تشکر و بر لزوم خدمترسانی و حل مشکلات مردم تأکید کرد.
وی به فرارسیدن ولادت نبی مکرم اسلام (ص) نیز اشاره و بر لزوم وحدت و همدلی مسلمانان و مقابله با توطئه اختلافافکنی و تفرقهافکنی دشمنان تأکید کرد.