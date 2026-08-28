تیم پالایش نفت شازند میهمان مشهدی خود را گلباران کرد و سن ایچ ساوه مقابل میزبان کرمانی خود به تساوی بدون گل رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته دوم پالایش نفت شازند در خانه خود، مقابل تیم دائم پناه مشهد پیروزی دلچسب ۶ دو را تقدیم هوادارانش کرد.

در این دیدار که نیمه اول آن ۲ بر یک به سود میزبان به پایان رسید، سالنی بازان پالایش نفت شازند با قدرت نمایی در نیمه دوم میهمان خود را گلباران کردند تا این مسابقه با برتری ۶ دو آنها به پایان برسد.

شازندی‌ها که در هفته اول این رقابت‌ها یک امتیاز از تساوی خود مقابل تیم دلسوختگان قم کسب کرده بودند با این پیروزی ۴ امتیازی شدند.

دیگر نماینده فوتسال استان مرکزی سن ایچ ساوه در کرمان و در دیداری بدون برنده، مقابل فولاد زرند ایرانیان به میدان رفت و همانند دیدار هفته اول به تساوی آنهم در یک مسابقه بدون گل بسنده کرد تا حداقل امتیاز را از دو مسابقه خود کسب کند.

دیروز هم شهرداری ساوه در اولین روز هفته دوم لیگ برتر فوتسال با برتری ۳ صفر از سد پالایش نفت اصفهان گذشت و اولین پیروزی خود را در خانه جشن گرفت.

بدین ترتیب پس از دو هفته از لیگ برتر فوتسال، تیم‌های پالایش نفت امام خمینی شازند و شهرداری ساوه هر کدام یک پیروزی در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند.

در هفته سوم این مسابقات جمعه سیزدهم شهریور سن ایچ در ساوه میزبان پالایش نفت شازند است و شهرداری ساوه در تبریز با مس سونگون مسابقه می‌دهد.