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به مناسبت هفته ی دولت میز خدمت در نقاط مختلف استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با حضور در مصلی نماز جمعه روستای شرفآباد و برپایی میز خدمت، ضمن دیدار چهرهبهچهره با بهرهبرداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، بر استمرار رویکرد حل مشکلات مردم در میدان عمل و بدون واسطه تأکید کرد.
در راستای تحقق دولت مردمی و تکریم ارباب رجوع، میز خدمت این اداره با حضور مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان، در روستای شرفآباد برپا شد. این اقدام با استقبال گرم کشاورزان، دامداران و بهرهبرداران محلی روبهرو شد و مسائل و دغدغههای آنان بهصورت مستقیم بررسی گردید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر در حاشیه این دیدار و در تشریح اهداف برپایی میز خدمت، با اشاره به جایگاه ویژه بخش کشاورزی در امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه اظهار داشت: نماز جمعه بهترین و زندهترین پناهگاه برای ارتباط بیواسطه با ولی نعمتان جامعه یعنی کشاورزان عزیز است.
علیرضا میرجلیلی افزود: امروز در جریان این دیدار، مهمترین مسائل مطرحشده از سوی کشاورزان عزیز شرفآباد و مناطق اطراف، پیرامون حوزههای زیرساختی، تسهیلات بانکی بخش کشاورزی، مشکلات حوزه آب و خاک، تأمین نهادههای دامی و مسائل مربوط به صدور اسناد اراضی کشاورزی بود که دستورات لازم جهت پیگیری فوری و کارشناسی آنها صادر شد.
وی همچنین با اشاره به عزم جدی این مدیریت برای رفع موانع تولید تصریح کرد: بخش عمدهای از مطالبات مردمی در همان محل بررسی و برای حل بقیه موارد، کارگروههای تخصصی تشکیل شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، نتایج ملموس آن به اطلاع کشاورزان زحمتکش برسد. خدمت به قشر مولد جامعه، بزرگترین افتخار برای خادمان مردم در سنگر جهاد کشاورزی است و این روند در تمامی نقاط شهرستان استمرار خواهد داشت.
در پایان این آیین، نمازگزاران و کشاورزان شرفآباد ضمن تقدیر از حضور میدانی مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی، استمرار چنین برنامههایی را مایه دلگرمی و تقویت امید به تولید در مناطق روستایی عنوان کردند.
همچنین به مناسبت هفته دولت میز خدمت ادارات و دستگاهای اجرایی شهرستان اشکذر در حاشیه نماز جمعهی این هفته اشکذر برگزار شد.
همچنین با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم، به مناسبت هفته دولت با شعار دولت پای کار مردم، میز خدمت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در محل نماز جمعه شهر یزد، با حضور مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در هفته دولت با هماهنگی انجام شده مدیران حوزه ICT استان نیز با حضور در میز خدمت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نمازجمعه شهر یزد، از نزدیک پاسخگوی مردم در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند.
فداکار افزود: در جریان برگزاری این میز خدمت، درخواستها و مطالبات شهروندان در زمینههای مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله؛ کیفیت و پوشش شبکههای ارتباطی، خدمات پستی، مسائل مربوط به دفاتر پیشخوان دولت، خدمات پست بانک، فناوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد.
وی ضمن تاکید بر رسیدگی فوری به درخواستهای اخذ شده در میز خدمت افزود: سامانه ۱۹۵ نیز بصورت شبانه روزی برای دریافت و رسیدگی به شکایت شهروندان در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات در دسترس میباشد و کاربران میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و شکایت از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل سرویسهای ارتباطی، اینترنت، تلفن ثابت و همراه، خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت با مراجعه به سامانه https://۱۹۵.cra.ir یا تلفن گویای ۱۹۵ شکایتهای خود را ثبت کنند.