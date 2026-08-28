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فرماندار بهار گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت ۷۷ طرح در بخشهای مختلف شهرستان با هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری میرسد و یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابراهیم لشکری آزاد در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۱۹ امشب افزود: از این طرحها ۶۹ طرحهای با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری و ۸ طرح هم با پیش بینی اجرا با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان آغاز میشوند.
وی گفت:مهمترین طرحهای شهرستان در حوزه راه و شهرسازی راهداری و حمل و نقل، ساخت ۱۱ مدرسه در راستای عدالت آموزشی، ۳ طرح بزرگ اقتصادی، ۴ طرح جهاد کشاورزی در زمینههای فرآوری سیب زمینی، ترشی و شوریجات، واحد بسته بندی تخم مرغ و خشکبار است.
فرماندار بهار گفت: پروژههای اجرایی در شهرستان بهار طیف گستردهای از حوزهها شامل مقاومسازی، توسعه زیرساختی و هوشمندسازی را در بر میگیرد، در بخش خدمات شهری، پروژههای شهرداریهای بهار، لالجین، صالحآباد و مهاجران در دستور کار قرار دارند.
لشکری آزاد اظهار داشت: به منظور رفاه اجتماعی، بهره برداری از واحدهای مسکنهای مددجویی بهزیستی و سفرهخانههای سنتی بهار را هم داریم.
فرماندار شهرستان بهار گفت: در بخش زیرساختها و راه و شهرسازی هم ساخت تقاطع غیرهمسطح بهار، عملیات لکهگیری و روکش آسفالت در روستاهای مختلف و همچنین بهبود شبکه توزیع برق انجام می شود.
لشکری آزاد افزود: همچنین در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی، طرحهای مقامسازی روستایی، صدور اسناد مالکیت روستایی و پروژههای حمایتی جهاد کشاورزی از جمله دستاوردهای این دوره از برنامهریزیهای عمرانی شهرستان خواهد بود.
فرماندار بهار اظهار داشت:در این شهرستان یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدات و صنایع دستی فعال داریم و بیشتر مردم شهرستان در حوزه تولید سیب زمینی مشغول به کار هستند که باوجود کاهش قیمت سیب زمینی همچنان عرضه سیب زمینی را به طور مستمر در بازار دارند.