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مدیر جهاد کشاورزی دهگلان از پیشبینی برداشت ۳ هزار و ۵۰۰ تن لوبیا از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کمآببر بودن و بازار مناسب صادراتی، از مهمترین مزیتهای این محصول عنوان شده است.
لوبیا محصولی کمآببر و اقتصادی، چند سالی است وارد الگوی کشت مزارع دهگلان شده و حالا سطح زیرکشت آن به ۱۷۰۰ هکتار رسیده است.
پیشبینی میشود امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن لوبیا از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
مصرف آب کمتر، بازار مناسب و امکان انبارداری آسانتر، از مزیتهای این محصوله، اما ظرفیت صادرات، مهمترین چشمانداز توسعه کشت لوبیا در دهگلان عنوان میشود.
دهگلان حالا لوبیا را به یکی از محصولات جدید مزارع خود افزوده محصولی که میتواند با آب کمتر، ارزش اقتصادی بیشتری برای کشاورزان به همراه داشته باشد.