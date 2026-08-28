تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال پسر ایران در مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان دوحه موفق به شکست آرژانتین شد تا با شش برد پیاپی و مقتدرانه به دور پایانی این رقابت‌ها صعود کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال جهان امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در دوحه قطر پیگیری شد.

تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف آرژانتین رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به ششمین برد پیاپی خود در این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست پیاپی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۳ فاتح این میدان شدند تا برای نخستین بار به دور نهایی قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان راه پیدا کند.

تیم کمتر از ۱۷ سال پسر ایران در پنج دیدار قبلی خود موفق به شکست الجزایر، چین تایپه (دوبازی) و پاکستان (دوبازی) شده بود و آرژانتین ششمین قربانی متوالی این تیم محسوب می‌شود تا شاگردان صادقیانی با شایستگی فینالیست شوند.

سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیم نژاد، امیررضا فرامرزی، پارسا مقصودی و آرش اشرفی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، رادان صالحی، حمزه آقچه‌لی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی و یاسین اسدی‌زاده دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت‌ها هستند.

داورانی از قزاقستان و اسپانیا قضاوت دیدار ایران و آرژانتین را برعهده داشتند. در ست سوم اختلال در سیستم امتیاز دهی بازی دقایقی دیدار دو تیم را متوقف کرد.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر کشورمان نیز در این دیدار با کسب ۲۳ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و آرژانتین را به دست آورد.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسام‌الدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایی‌نصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل می‌دهند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان تیم والیبال فرانسه با شکست برزیل به عنوان نخستین فینالیست قهرمانی جهان معرفی شد.

خروس‌های فرانسه سه بر یک و با امتیاز‌های ۲۳ بر ۲۵، ۱۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دادند تا فردا در فینال زیر ۱۷ سال جهان به مصاف پسران بلندقامت ایران بروند.

دیدار‌های رده‌بندی و نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز شنبه هفتم شهریور پیگیری می‌شود که برنامه آنها به قرار زیر است:

ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ دیدار رده بندی: برزیل – آرژانتین

ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ دیدار نهایی: ایران – فرانسه