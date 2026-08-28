دو سارق حرفه‌ای به‌عنوان بازدیدکننده، گردنبند چندمیلیون دلاری ملکه سابق مصر را از نمایشگاه ویژه شاهکار‌ها پشت شیشه ضدگلوله در موزه وین را ربودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این دو سارق با استفاده از یک چکش مخصوص که با خود آورده بودند، بیش از ۴۰ بار به شیشه ضدگلوله به ضخامت یک سانتی‌متری که این گردن‌بند در آن محفوظ شده بود ضربه زدند تا اینکه آن را در نهایت شکستند.

فیلم‌های دوربین‌های مداربسته موزه نشان می‌دهد که کل عملیات سرقت کمتر از یک دقیقه طول کشیده است.

به گفته پلیس؛ سارقین به طور خاص برای سرقت موزه وین آموزش دیده بودند و از یک چکش مخصوص که احتمالاً با نوک الماس ساخته شده بود، استفاده کردند.

این گردنبند از پلاتین ساخته و با ۶۷۳ الماس تزئین شده است. وزن سنگ‌های قیمتی این گردنبند روی هم رفته ۲۰۰ قیراط است. این جواهر به سفارش خانواده سلطنتی سابق مصر طراحی شده بود. ملکه نازلی مصر در سال ۱۹۳۹ در مراسم عروسی دخترش فوزیه با محمدرضای پهلوی به گردن داشت.

ملکه سابق مصر که فقیر شده بود، مجبور شد جواهرات خود را از جمله این گردنبند گران‌قیمت بفروشد.

این گردنبند تاریخی در سال ۲۰۱۵ میلادی؛ در حراج ساتبی در نیویورک به حراج گذاشته شد و به قیمت ۴.۳ میلیون دلار (۳.۷ میلیون یورو) فروخته شد.