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تیمهای ایران و چین با شکست حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶، حریف یکدیگر در مرحله نیمه نهایی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در تیانجین پیگیری شد.
تیمهای ایران و چین با شکست حریفان خود در این مرحله حریف یکدیگر در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی زنان آسیا شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
ایران ۳ – اندونزی یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۷)
چین – ویتنام (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۳)
دو دیدار دیگر مرحله یک چهارم نهایی روز پنجم شهریور برگزار شد و تیمهای تایلند و ژاپن با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی زنان آسیا بدین شکل است:
شنبه هفتم شهریور
ساعت ۱۲:۴۵؛ ژاپن – تایلند
ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – چین