خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داد یک پهپاد منتسب به ترکیه روز جمعه وارد حریم هوایی یونان در نزدیکی شهر الکساندروپولیس شد و جنگنده‌های اف۱۶ یونان برای شناسایی و رهگیری آن به پرواز درآمدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این پهپاد در نزدیکی فرودگاه الکساندروپولیس و در شرایطی مشاهده شد که یک هواپیمای مسافربری قصد برخاستن داشت. طبق گزارش رسانه دولتی یونان، پهپاد به محدوده نزدیک انتهای باند پرواز وارد شده بود.

جنگنده‌های اف۱۶ یونان پس از نزدیک شدن به پهپاد، آن را رهگیری کردند و در پی این اقدام، پهپاد از حریم هوایی یونان دور شد و به سمت سواحل ترکیه حرکت کرد.

یک منبع نظامی یونانی در گفت‌و‌گو با AFP ضمن تأیید این حادثه، آن را «رویدادی جدی» ندانست و گفت نیرو‌های یونانی به‌طور معمول به موارد نقض حریم هوایی و رهگیری در منطقه پاسخ می‌دهند.