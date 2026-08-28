به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران نوجوان ایران که از روز یکشنبه یکم شهریور در اردوی آماده سازی به سر می‌برد، در آخرین روز از اردوی خود در دیداری درون اردویی برابر منتخب تهران به میدان رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۶ بر صفر شکست دهد.

اردو‌های آماده سازی تیم فوتبال دختران نوجوان برای حضور در رقابت‌های کافا و مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار می‌شود و دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می‌پردازند. مسابقات این گروه به میزبانی لائوس برگزار می‌شود.