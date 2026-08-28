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دادستان، شهردار و مدیرکل میراث فرهنگی قم با حضور در سرای تاریخی ملاحسین، بر همکاری و همافزایی برای رفع موانع و احیای این بنای ارزشمند تاریخی و بازگرداندن آن به چرخه حیات اقتصادی و اجتماعی شهر تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای بهزاد احمدیفارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم، سرای ملاحسین را یکی از نقاط واجد ارزش تاریخی و هویتی شهر قم دانست و گفت: احیای این بنا نیازمند مداخلهای هوشمندانه، اصولی و متناسب با ظرفیتهای تاریخی آن است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد تملک سرای ملاحسین در اختیار شهرداری قم قرار دارد، افزود: توافقات اولیه برای تعیین کاربری این فضا انجام شده و مقرر است سرای ملاحسین با هدف حمایت از هنرمندان و توسعه صنایعدستی، به بازارچه اختصاصی صنایعدستی، غرفههای عرضه سوغات و رستوران سنتی تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی قم همچنین به وجود برخی تصرفات غیرقانونی و مشکلات ناشی از همکاری نکردن برخی کسبه و مستأجران در روند مرمت بازار و سرا اشاره کرد و گفت: برای بررسی و رفع این مشکلات، جلسهای با کسبه برگزار خواهد شد تا با همکاری همه دستگاهها، مسیر مرمت و احیای این بافت تاریخی هموار شود.