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امروز و در پنجمین روز از هفته دولت؛ ۳۵ دستگاه اداری ایلام با حضور در میز خدمت، پاسخگوی مطالبات مردم شدند؛ مطالباتی که بیشتر در خصوص تسهیلات بانکی و طرح نهضت ملی مسکن بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار در حاشیه بازدید از میزهای خدمت دستگاههای اداری و خدماتی در مصلای امام خمینی؛ با اشاره به برپایی میز خدمت ۳۵ نهاد اجرایی، خدماتی و بانکی در پنجمین روز از هفته دولت گفت: مدیران دستگاههای اداری مکلف به شنیدن بیواسطه مطالبات مردم، پیگیری جدی خواستهها و ارائه پاسخهای شفاف به آنها هستند.
احمد کرمی اظهار کرد: تقارن هفته دولت با هفته وحدت رویدادی ارزشمند است و این همزمانی، بهترین فرصت و رسالت اصلی دستگاههای اجرایی برای پیگیری درخواستهای مردم به شمار میرود.
وی افزود: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل و دلنگرانی آنها از وظایف اصلی مدیران است و برپایی میز خدمت نیز با هدف بررسی مستقیم و چهرهبهچهره خواستههای شهروندان انجام شد.
استاندار ایلام بیان کرد: حضور مجموعه بهداشت و درمانی و متولیان حوزه راه و مسکن در میز خدمت، بر اساس نیازسنجیهای دقیق بازرسی استانداری صورت گرفت.
کرمی گفت: درخواست تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف طرحهای نهضت ملی مسکن، بیشترین حجم مطالبات مطرح شده از سوی مردم در این میزها بود.