امروز و در پنجمین روز از هفته دولت؛ ۳۵ دستگاه اداری ایلام با حضور در میز خدمت، پاسخگوی مطالبات مردم شدند؛ مطالباتی که بیشتر در خصوص تسهیلات بانکی و طرح نهضت ملی مسکن بود.

گفتگوی مردم و مسئولان بی‌واسطه پای میز خدمت/ ۳۵ دستگاه اداری ایلام به مردم پاسخ دادند

گفتگوی مردم و مسئولان بی‌واسطه پای میز خدمت/ ۳۵ دستگاه اداری ایلام به مردم پاسخ دادند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار در حاشیه بازدید از میز‌های خدمت دستگاه‌های اداری و خدماتی در مصلای امام خمینی؛ با اشاره به برپایی میز خدمت ۳۵ نهاد اجرایی، خدماتی و بانکی در پنجمین روز از هفته دولت گفت: مدیران دستگاه‌های اداری مکلف به شنیدن بی‌واسطه مطالبات مردم، پیگیری جدی خواسته‌ها و ارائه پاسخ‌های شفاف به آنها هستند.

احمد کرمی اظهار کرد: تقارن هفته دولت با هفته وحدت رویدادی ارزشمند است و این هم‌زمانی، بهترین فرصت و رسالت اصلی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری درخواست‌های مردم به شمار می‌رود.

وی افزود: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل و دل‌نگرانی آنها از وظایف اصلی مدیران است و برپایی میز خدمت نیز با هدف بررسی مستقیم و چهره‌به‌چهره خواسته‌های شهروندان انجام شد.

استاندار ایلام بیان کرد: حضور مجموعه بهداشت و درمانی و متولیان حوزه راه و مسکن در میز خدمت، بر اساس نیازسنجی‌های دقیق بازرسی استانداری صورت گرفت.

کرمی گفت: درخواست تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف طرح‌های نهضت ملی مسکن، بیشترین حجم مطالبات مطرح شده از سوی مردم در این میز‌ها بود.