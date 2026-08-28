به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد این مبلغ بالاترین رقمی است که برای عبور از این کانال در امریکای مرکزی پرداخت شده است. این کشتی حامل گاز مایع، قصد داشته با پرداخت این مبلغ، قبل از اعمال محدودیت‌های مربوط به ال نینو از کانال پاناما عبور کند.

به دنبال وقوع ال نینو و پایین آمدن سطح آب، تعداد تردد روزانه کشتی‌ها از این آبراه مصنوعی درفاصله ۱۳ تا ۲۴ شهریور از ۴۰ به ۳۲ فروند کاهش خواهد یافت.

کشتی‌هایی که از کانال پاناما عبور می‌کنند، زمان عبورخود را از مدت‌ها قبل تعیین می‌کنند و کشتی‌هایی که این زمان بندی راندارند می‌توانند در یک حراج شرکت کرده و مجوز عبور را دریافت کنند؛ حراجی که میانگین قیمت آن از مهر سال گذشته تا فروردین امسال حدود ۵۵ هزار دلار بوده است.

پیش از این، در پی حمله به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع برای اجتناب از انتظار در صف عبور از کانال پاناما، ۴ میلیون دلار پرداخت کرده بود.