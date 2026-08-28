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حضور متحد، بصیرتمند و شبانه مردم در خیابانها، به ۱۸۰ شب رسید؛ حضوری که بار دیگر نشان داد ملت ایران در دفاع از ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی، استوار و ثابتقدم در میدان ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم با حضور مستمر و پرشور خود، بار دیگر بر پایبندی به ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و نشان دادند در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، وحدت و انسجام ملی را حفظ کرده و همچنان پای ارزشهای انقلاب ایستادهاند.
این حضور ۱۸۰ شبِ مردم، جلوهای از عزم و اراده ملتی است که دفاع از عزت، استقلال و آرمانهای ایران اسلامی را وظیفه خود میداند.