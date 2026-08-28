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پیام تولیت آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (علیهماالسلام) بهمناسبت هفتهی وحدت خطاب به سران کشورهای اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پیام تولیت آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (علیهماالسلام)بهمناسبت هفتهی وحدت خطاب به سران کشورهای اسلامی منتشر شد .
متن پیام حجه الاسلام و المسلمین کلانتری بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل¬عمران/۱۰۳).
سلام و درود بیکران بر آنکه برای ساختن انسان و اتحاد دل¬ها مبعوث شد، بر آنکه پیامآور مهربانی و اُلفت بود، بر خاتم پیامبران، حضرت محمد مصطفی (صلی¬الله علیه و آله و سلم). ولادت با سعادت آن اسوه¬ی حسنه و رحمتٌ للعالمین و فرزند گرانقدرش امام صادق (صلوات¬الله علیه)، بر همه¬ی مسلمانان جهان، بر همه¬ی آزادگان و حقجویان، مبارک و فرخنده باد. هفته¬ی وحدت، این یادگار مبارک امام راحل (قدسالله نفسه الزکیه)، فرصتی است تا بار دیگر ندای رسای پیامبر اعظم (ص) را که «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» بود، از ژرفای جان بشنویم و دست برادری به یکدیگر دهیم. امروز که جهان اسلام در پیچوخم حوادث سخت و نفس¬گیری قرار دارد و دشمنان با همه¬ی توان در صدد تضعیف و تفرقه در صفوف مسلمین برآمدهاند، امّت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی، همزبانی و همپیمانی دارد. استکبار جهانی و ایادی اجانب همواره کوشیدهاند تا با ایجاد اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی، مسلمانان را از رسیدن به قلههای عزت و پیشرفت بازدارند.
تاریخ پر از عبرتهایی است که نشان میدهد تفرقه و پراکندگی، بزرگترین آفت امت اسلامی بوده است. هرگاه مسلمانان از هم گسستهاند، دشمنان بر آنان چیره شدهاند؛ سرزمینهایشان اشغال گردیده، منابع و ثروتهایشان به یغما رفته و عزت و کرامتشان پایمال شده است. تفرقه نه تنها راه را بر تجاوز و ظلم دشمنان هموار میسازد، بلکه موجب عقبماندگی، فقر، وابستگی و ذلت مسلمانان در عرصه¬ی جهانی میگردد و آنان را از حرکت، پیشرفت و تمدن باز میدارد. این پراکندگی است که امروز به اشغال سرزمینهای اسلامی، جنایتهای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن و تجاوز به ملتهای مظلوم دامن زده است. جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آموزههای ناب اسلام و منطبق بر رهنمودهای پیامبرگونه ی امام راحل و رهبر شهید امّت (رحمت الله علیهما)، همواره در صف مقدم تلاش برای حفظ اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی بوده و هست. بی¬گمان ملت بصیر ایران حرکت سرزنده در این مسیر نورانی و عزت¬بخش را تحت ولایت و رهبری¬های داهیانه¬ی رهبر انقلاب حضرت آیت¬الله سید مجتبی حسینی خامنه¬ای (دامت برکاته) با تمام توان ادامه خواهد داد.
ایران اسلامی با تکیه بر این میراث گرانبها، همواره بر این باور بوده که وحدت امت اسلامی، کلید عزت و سربلندی مسلمانان در برابر زیادهخواهیهای قدرتهای سلطهگر است. دفاع از مسلمانان مظلوم در اقصی نقاط جهان، اعم از شیعه و سنی، از مهمترین وظایف امت اسلامی است. امروز نداهای مظلومیت از سرزمینهای اشغالی فلسطین و غزه به گوش میرسد که مردم ستمدیده آن زیر بار سنگین جنایتهای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن به سر میبرند و نیز مردم مقاوم و سربلند یمن که در برابر تجاوز و ظلم ایستادهاند، همه و همه نیازمند همدلی و پشتیبانی امت اسلامی هستند. حمایت از این ملل مظلوم، نه یک انتخاب که یک تکلیف شرعی و انسانی است. آیا وقت آن نرسیده است که با نگاهی به حوادث تلخ سالهای اخیر در کشورهایی، چون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و لبنان و نیز جنایت جنگی و ضد بشری اخیر علیه ملت مظلوم ایران و ناتوانی مستکبران در شکست این ملت سربلند، چشم امید از مستکبران و بیگانگان ببندیم و امید خویش را به خدای قادر متعال معطوف داریم؟ آیا وقت آن نرسیده که با تمسک به قرآن کریم و سیره¬ی نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت طاهرینش (ع)، در راستای موفقیت دنیای اسلام گام های واقعی برداریم؟ خداوند متعال در کتاب کریمش میفرماید: «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ» (هود: ۱۱۳)، و به کسانی که ستم کردهاند متمایل نشوید که آتش [دوزخ]به شما میرسد و در برابر خدا هیچ دوست و یاوری ندارید و آنگاه یاری نخواهید شد.
این هشدار الهی، امروز پس از شکست مفتضحانه¬ی آمریکا و جریان استکبار جهانی در برابر ملت مظلوم و مقتدر ایران، بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان ساخته است. اگر تا پیش از این نبرد سرنوشتساز، برخی از دولتهای کشورهای اسلامی با نادیده گرفتن این توصیه¬ی الهی، به حمایت قدرتهای سلطهگر و مستکبران عالم دل بسته بودند و امید پیروزی و موفقیت را از آنان میجستند، امروز دیگر هیچ بهانهای باقی نمانده است. آنان با چشم خود دیدند که چگونه ابرقدرتهای پوشالی در برابر ایمان و ایستادگی ملتی که بر خدا توکل کرده و به ریسمان الهی چنگ زده است، زانو زدند و سرافکنده و خوار گشتند. بدون شک امروز دیگر هیچ عذری برای تکیه بر بیگانگان باقی نیست. وقت آن رسیده که همه¬ی کشورهای اسلامی چشم امید از مستکبران برگیرند و با چنگ زدن به ریسمان محکم الهی، پشت به پشت یکدیگر جبهه اسلام را در برابر دشمنان مشترک تقویت نمایند.
بیتردید، رمز پیروزی و سربلندی امت اسلامی، نه در وابستگی به شرق و غرب، که در اتحاد، همبستگی و توکل بر خدای یکتاست. راه برون¬رفت از بحرانهای کنونی منطقه، جز با اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی و فاصله گرفتن از اجانب و استکبار جهانی میسر نخواهد شد. پس بر همه ی کشورهای اسلامی و رهبران خردمند آنان فرض است که با فاصله گرفتن از بیگانگان و قدرتهای سلطهگر، دست اتحاد و برادری را بفشارند و با تکیه بر مشترکات اعتقادی و فرهنگی خویش، راه را بر توطئههای دشمنان ببندند. بیتردید، هرچه پیوند میان ملتهای مسلمان استوارتر گردد، موفقیت اسلام و مسلمانان در منطقه و جهان نزدیکتر خواهد شد و امت اسلامی به جایگاه شایسته¬ی خویش یعنی سروری و عزت جهانی دست خواهد یافت.
از درگاه خداوند متعال، سعادت و سربلندی همه مسلمانان جهان را در پرتو آموزه¬های قرآن کریم، هدایت¬های پیامبر رحمت (ص) و عترت طاهرینش (ع) خواهانیم.
والسلام علی عبادالله الصالحین.