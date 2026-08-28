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در هفته ششم لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی، تیم پرسپولیس حاجیخوش مهاباد مقابل آگرین سردشت به تساوی یک-یک رسید و شهرداری گوکتپه نیز با نتیجه ۳ بر یک مغلوب رسول ترابر ماکو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در هفته ششم لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی، نمایندگان مهاباد یک تساوی و یک شکست به دست آوردند.
تیم پرسپولیس حاجیخوش مهاباد که با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد، در ورزشگاه آزادی مهاباد میزبان آگرین سردشت بود که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در دیگر دیدار، شهرداری گوکتپه مهاباد برای رویارویی با رسول ترابر ماکو راهی شمال استان شد و در پایان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب میزبان شد.