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به گزارش موسسه امداد خودروی ایای (AA)، قیمت بنزین در انگلیس به بالاترین سطح خود در تقریباً چهار سال گذشته رسیده است و فشار بیشتری به خانوارها وارد میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه گاردین نوشت: موسسه امداد خودروی «ایای» (AA) اعلام کرد میانگین قیمت بنزین به ۱۶۱.۶ پنس در هر لیتر و قیمت گازوئیل به ۱۸۳.۴ پنس در هر لیتر رسیده است.
آخرین باری که قیمت بنزین تا این حد بالا بود، در نوامبر ۲۰۲۲ بود که پس از حمله روسیه به اوکراین به شدت افزایش یافت.
این در حالی است که انتظار میرود میلیونها نفر با بیش از چهار میلیون خودرو در اوج سفرهای تابستانی در جادهها تردد کنند.
لوک باسدت از موسسه امداد خودروی «ایای» گفت: افزایش قیمت بنزین نشان میدهد که قیمتگذاری پمپ بنزینهای بریتانیا به بدترین حالت خود بازگشته است. وی گفت که اغلب بیش از حد گران و غیررقابتی است و بسیاری از جوامع از سوخت جادهای با قیمت مناسب محرومند.
سازمان رقابت و بازار در تابستان امسال دریافت که بسیاری از پمپ بنزینها در انتقال کاهش قیمتهای عمدهفروشی به مشتریان خود بسیار کند عمل میکنند، اما هنگامیکه قیمت جهانی افزایش مییابد بلافاصله مبادرت به گران کردن سوخت میکنند حتی اگر بسیار ارزانتر از بهای کنونی آن خریداری کرده باشند. سازمان تنظیم رقابت بریتانیا امسال به خردهفروشان سوخت گفت که به دلیل نگرانی از سودجویی در پی افزایش هزینههای عمدهفروشی به دلیل جنگ ایالات متحده با ایران، نظارت خود بر قیمت پمپ بنزینها را افزایش خواهد داد، اما شهروندان میگویند خبری از نظارتها نیست.
به نوشته این نشریه انگلیسی پیش از حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ماه فوریه، نفت خام برنت، معیار بینالمللی قیمت نفت حدود ۷۲ دلار در هر بشکه معامله میشد. قیمت هر بشکه نفت در ماه آوریل به اوج خود یعنی ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید، اما در آغاز ماه ژوئیه به امید توافق صلح به ۷۱ دلار کاهش یافت. اکنون با قیمت حود نود دلار معامله میشود.
یک طرح دولتی به نام «یابنده سوخت» (Fuel Finder) برای رانندگان این امکان را فراهم کرده است که روزانه هزینه سوخت ارائه شده از سوی پمپ بنزینهای سراسر بریتانیا را مقایسه کنند.