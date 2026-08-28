امام جمعه پردیس، در خطبه‌های نماز جمعه بر ضرورت عبور از چالش‌های اقتصادی از طریق ایجاد زیرساخت‌های جایگزین و همچنین تقویت اقدامات فرهنگی و اقناعی در موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان پردیس اظهار کرد: مردم با ایستادگی و بصیرت، امنیت و اقتدار کشور را تثبیت کردند و امروز این ظرفیت باید در جبهه‌های اقتصادی و فرهنگی به کار گرفته شود.

وی افزود: مردمی که در برابر فشار و تهدید دشمن ایستاده‌اند، نباید زیر فشار تورم و سوءمدیریت قرار گیرند.

امام جمعه پردیس بر ضرورت اجرای یک دکترین ملی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد تأکید کرد و گفت: هیچ بندر، بانک، تنگه یا شریک تجاری واحدی نباید بتواند اقتصاد ایران را متوقف کند.

حسینی افزود: دولت باید زیرساخت‌های جایگزین و کریدور‌های بین‌المللی را فعال کند، مجلس با قوانین شفاف از تولید حمایت کند و دستگاه قضایی با قاچاق سازمان‌یافته و فساد اقتصادی قاطعانه برخورد کند.

امام جمعه پردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل فرهنگی، عفاف و حجاب را از موضوعات مهم هویتی جامعه عنوان کرد.

حسینی گفت: حجاب تنها یک موضوع ظاهری نیست، بلکه با کرامت زن، سلامت خانواده و هویت جامعه ارتباط دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اقدامات فرهنگی و اقناعی افزود: مسئله عفاف و حجاب با بخشنامه و اقدامات صرفاً کاغذی حل نمی‌شود و باید در کنار اجرای قانون، کار فرهنگی و تبیین عقلانی برای نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه پردیس همچنین بر ساماندهی بازار پوشاک عفیفانه و مدیریت فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که دسترسی به پوشاک مناسب برای خانواده‌ها آسان و مقرون‌به‌صرفه باشد.

حسینی خواستار توجه بیشتر مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اقناع و پاسخگویی به شبهات نسل جوان شد.

وی همچنین بر برخورد هوشمند با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: میان افراد ناآگاه و جریان‌های سازمان‌یافته باید تفاوت قائل شد و با هسته‌های سازمان‌یافته فساد برخورد قانونی صورت گیرد.

امام جمعه پردیس در پایان با تأکید بر نقش خانواده و مسجد در مسائل فرهنگی اظهار کرد: امر به معروف باید با زبان نرم، دلسوزانه و بدون ایجاد درگیری انجام شود و مساجد باید به پناهگاهی امن برای فکری و فرهنگی جوانان تبدیل شوند.