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امام جمعه پردیس، در خطبههای نماز جمعه بر ضرورت عبور از چالشهای اقتصادی از طریق ایجاد زیرساختهای جایگزین و همچنین تقویت اقدامات فرهنگی و اقناعی در موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سیدحسین حسینی در خطبههای نماز جمعه شهرستان پردیس اظهار کرد: مردم با ایستادگی و بصیرت، امنیت و اقتدار کشور را تثبیت کردند و امروز این ظرفیت باید در جبهههای اقتصادی و فرهنگی به کار گرفته شود.
وی افزود: مردمی که در برابر فشار و تهدید دشمن ایستادهاند، نباید زیر فشار تورم و سوءمدیریت قرار گیرند.
امام جمعه پردیس بر ضرورت اجرای یک دکترین ملی برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد تأکید کرد و گفت: هیچ بندر، بانک، تنگه یا شریک تجاری واحدی نباید بتواند اقتصاد ایران را متوقف کند.
حسینی افزود: دولت باید زیرساختهای جایگزین و کریدورهای بینالمللی را فعال کند، مجلس با قوانین شفاف از تولید حمایت کند و دستگاه قضایی با قاچاق سازمانیافته و فساد اقتصادی قاطعانه برخورد کند.
امام جمعه پردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل فرهنگی، عفاف و حجاب را از موضوعات مهم هویتی جامعه عنوان کرد.
حسینی گفت: حجاب تنها یک موضوع ظاهری نیست، بلکه با کرامت زن، سلامت خانواده و هویت جامعه ارتباط دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اقدامات فرهنگی و اقناعی افزود: مسئله عفاف و حجاب با بخشنامه و اقدامات صرفاً کاغذی حل نمیشود و باید در کنار اجرای قانون، کار فرهنگی و تبیین عقلانی برای نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه پردیس همچنین بر ساماندهی بازار پوشاک عفیفانه و مدیریت فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که دسترسی به پوشاک مناسب برای خانوادهها آسان و مقرونبهصرفه باشد.
حسینی خواستار توجه بیشتر مدارس و دانشگاهها به موضوع اقناع و پاسخگویی به شبهات نسل جوان شد.
وی همچنین بر برخورد هوشمند با آسیبهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: میان افراد ناآگاه و جریانهای سازمانیافته باید تفاوت قائل شد و با هستههای سازمانیافته فساد برخورد قانونی صورت گیرد.
امام جمعه پردیس در پایان با تأکید بر نقش خانواده و مسجد در مسائل فرهنگی اظهار کرد: امر به معروف باید با زبان نرم، دلسوزانه و بدون ایجاد درگیری انجام شود و مساجد باید به پناهگاهی امن برای فکری و فرهنگی جوانان تبدیل شوند.