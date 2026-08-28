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میز خدمت به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در پایگاه نماز جمعه حسینیه شهر خضرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس جهاد کشاورزی دهستان کذاب برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی بهعنوان بستری برای ارتباط چهرهبهچهره با کشاورزان و رسیدگی به مشکلات آنان یاد کرد.
وی افزود: میزهای خدمت در حاشیه نماز جمعه برگزار میشود تا افرادی که به دلایل مختلف فرصت مراجعه در ساعات اداری را نداشتهاند، بتوانند مشکلات خود را مطرح کنند.
حمیدیان با اشاره به برخی مطالبات مطرحشده از سوی کشاورزان گفت: موضوعاتی مانند تأمین انواع کودهای شیمیایی مشکلات مرتبط با قنوات و آب کشاورزی از جمله مواردی بود که در این دیدارها مطرح شد که ضمن راهکارهای مورد نیاز به کشاورزان مقرر شد در جلسهای با حضور مدیر جهاد شهرستان مشکلات پیگیری شود و نسبت به برطرف شدن مشکلات اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: این برنامهها علاوه بر رسیدگی به مشکلات، فرصتی برای قدردانی از همراهی و همکاری مردم به شمار میرود.