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تولید بدون کارخانه کالای خواب

بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری تامین شود، سرمایه گذاری برای تولید به روش برون سپاری یا همان تولید بدون کارخانه با افزایش بهره وری یکی از بهترین راه‌ها برای تحقق اهداف این قانون است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۱۸:۴۵
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برچسب ها: تولید کالا ، کالای خواب ، افزایش بهره وری
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