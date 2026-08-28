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همزمان با پنجمین روز هفته دولت دهها طرح عمرانی، خدماتی، آموزشی و کشاورزی در شهرستانهای مختلف کردستان با اعتباری بیش از هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پنجمین روز هفته دولت در کردستان با افتتاح و آغاز عملیات اجرایی مجموعهای از طرحهای عمرانی و خدماتی در شهرستانهای مختلف همراه بود طرحهایی که بخشهای مختلف زیرساختی، آموزشی، بهداشتی و روستایی را در برمیگیرد.
در سفر یکروزه استاندار کردستان به بیجار و قروه، چند طرح مهم زیرساختی و خدماتی به بهرهبرداری رسید.
در بیجار، قطعات سوم و پنجم باند دوم محور بیجار ـ زنجان به طول هشتونیم کیلومتر و با اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان افتتاح شد.
پایگاه بهداشتی و طرح آبرسانی حسنآباد یاسوکند و چند طرح ارتباطی و عمران روستایی نیز در این شهرستان به بهرهبرداری رسید و زمین چمن مصنوعی مدرسه استثنایی سپیده بیجار با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
در قروه نیز مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب سریشآباد بهترتیب با اعتبارات ۲۳ و ۱۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و سه طرح بهسازی و روکش راه نیز افتتاح شد.
در ادامه طرحهای هفته دولت، در سنندج راه روستایی پیچون در کلاترزان با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد تومان و مدرسه سهکلاسه خیرساز علیآباد با اعتبار ۷ میلیارد تومان افتتاح شد.
این مدرسه با اختصاص دیه مرحوم «هیمن امجدی» ساخته شده است.
همچنین عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی هوانله به طول سهونیم کیلومتر آغاز شد.
در کامیاران نیز ۲۲ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی با اعتبار ۶۴ میلیارد تومان و در دیواندره ۱۷ طرح با اعتبار ۶۹ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگزنی شد.
مجموع این طرحها، بخشی از برنامه هفته دولت برای توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات در مناطق شهری و روستایی کردستان است.