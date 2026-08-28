امام جمعه رباط‌کریم، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، پاسخ به محاصره اقتصادی را در حمله به منافع حیاتی آمریکا در منطقه دانست و بر لزوم پرداخت دولت به مسائل اولویت‌دار معیشتی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: آمریکا بعد از ۱۰۰ روز محاصره دریایی ایران شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شده است.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا سعی می کند با ارسال پیام های تهدید آمیز، ایران را خواهان مذاکره نشان دهد در حالی که خودش برای فرار از بحران انرژی و بن بست جنگ در تنگه هرمز محتاج بازگشت ایران به میز مذاکره است.

خطیب جمعه رباط کریم تاکید کرد: تحریم های شدید آمریکا نمی تواند اراده پولادین ملت ایران را در هم بشکند و وادار به تسلیم کند .

حجت الاسلام ترابی در بخش دیگری گفت : انتظار منطقی از دولت مردمی این است که کمتر حرف بزند، کمتر شعار بدهد و بیشتر عمل کند و به مسائل و مشکلات جدی و اولویت دار مردم بپردازد تا فشار زندگی بر دوش مردم محروم کمتر شود.

وی همچنین بابزرگداشت هفته دولت افزود : باید از تلاش های دولتمردان در عرصه خدمت رسانی به مردم در طول یک سال اخیر که کشور درگیر جنگ بود تشکر و قدرشناسی به عمل آید .

حجت الاسلام حسن ترابی در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه باتبریک فرارسیدن هفته وحدت گفت : تنها راه بازگشت مجد و سیادت و عزت مسلمانان وحدت و اتحاد است و پیامبر اعظم اسلام(ص) محور خوبی برای وحدت امت اسلامی است.