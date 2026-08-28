پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت، میز خدمت مسئولان شهرستان قرچک با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاههای اجرایی در مصلی نماز جمعه برگزار شد تا شهروندان بتوانند بهطور مستقیم مطالبات و مشکلات خود را با مسئولان در میان بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، گزارشی از روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شهرستان ارائه کرد و گفت: در هفته دولت امسال ۳۶ پروژه در شهرستان قرچک افتتاح یا کلنگزنی شده که بخش قابل توجهی از آنها در حوزههای عمرانی، روستایی، ورزش، بهداشت و درمان، راه، آب و فاضلاب و انرژی قرار دارند.
علی محمد اسلامی افزود: از جمله طرحهای اجراشده میتوان به توسعه معابر روستایی، احداث زمینهای چمن مصنوعی، اصلاح شبکه برق، احداث نیروگاه خورشیدی ۷۲۰ کیلوواتی، حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب، احداث خانه بهداشت روستای امینآباد، اجرای بوستانهای روستایی، تعریض و روکش آسفالت محورهای شهرستان و اصلاح شبکه آب روستایی اشاره کرد.
فرماندار شهرستان قرچک از فعال شدن پنج واحد راکد و نیمهفعال در یک سال گذشته با پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان خبر داد و تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهرستان با تداوم پیگیریها در حوزههای مختلف، اجرای پروژههای عمرانی و حمایت از تولید و اشتغال، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان را دنبال خواهد کرد.
شهروندان مسائل، مشکلات و درخواستهای خود را به صورت مستقیم با مسئولان مطرح کردند و فرماندار شهرستان قرچک نیز ضمن بررسی موضوعات، دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات مردم در چارچوب قانون صادر کرد.