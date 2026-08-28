یادواره گرامیداشت ۲۳ شهید روستای درده با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و اهالی منطقه، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم یاد و خاطره ۲۳ شهید والامقام روستای درده گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم مسیر آنان و پاسداری از ارزش‌های ایثار و فداکاری تأکید کردند.

حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اهالی روستا در این یادواره، جلوه‌ای از تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهیدان و قدردانی از جانفشانی آنان در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود.

در این مراسم همچنین بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا به‌عنوان سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی تأکید شد.