وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین کلنگ‌زنی فاز دوم نیروگاه خورشیدی فیروزآباد با تاکید بر اینکه دولت در کنار بخش خصوصی قرار دارد، گفت: ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامی مهم و قابل قدردانی است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ احمد میدری جمعه در ادامه سفر توسعه منطقه‌ای خود به استان فارس، آغاز عملیات اجرایی فاز دوم نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی فیروزآباد را کلنگ زد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این آیین گفت: مسئله ناترازی انرژی ضربه اساسی به تولید وارد کرده است و ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی، به‌ویژه انرژی‌های سبز، اقدامی مهم و قابل قدردانی است.

میدری افزود: به نمایندگی از دولت از بخش خصوصی که وارد این عرصه شده است، سپاسگزاری می‌کنم و امیدواریم با همراهی بخش خصوصی بتوانیم در این زمینه گام‌های بیشتری برداریم.

وی با اشاره به پروژه‌های بخش خصوصی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس اظهار کرد: ما هم در استان کهگیلویه و بویراحمد و هم در استان فارس شاهد پروژه‌هایی هستیم که با کمک و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال افتتاح یا اجرا هستند و این نشان می‌دهد ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور بسیار گسترده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه گفت: به‌رغم همه توطئه‌های دشمن برای ایجاد شکاف، همان‌طور که آقای فروردین اشاره کردند، کسانی که در صحنه مذاکره و میدان شکست خوردند، با همان اهتمامی که مردم، دولت و نظام دارند، در این حوزه نیز شکست خود را لمس خواهند کرد.

میدری ادامه داد: ما وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم و ان‌شاءالله در شهر فیروزآباد نیز پروژه‌های مختلف را بررسی و برای حل مسائل و توسعه ظرفیت‌های این منطقه پیگیری خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش نمایندگان و شبکه بانکی در حمایت از طرح‌های تولیدی گفت: با پیگیری مجدانه آقای فروردین نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس و همکاری بانک‌ها، حدود یک همت برای حدود یک‌هزار و ۲۱۲ واحد اختصاص پیدا کرده است که بخشی از آن برای تامین سیمان و بخشی نیز برای توسعه واحد‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میدری تاکید کرد: این اقدامات تنها برای این است که نشان دهیم دولت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و ظرفیت‌های کشور بسیار گسترده است و باید از آنها استفاده کرد.

وی از مهندسان، کارگران و همه دست‌اندرکاران ساخت این نیروگاه خورشیدی قدردانی کرد و گفت: از همه مهندسان و کارگران این پروژه که برای اجرای آن تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

این نیروگاه در مجموع با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده که ۵۰ مگاوات نخست آن پیش از این احداث و به بهره‌برداری رسیده و در این مراسم، عملیات اجرایی فاز دوم به ظرفیت ۵۰ مگاوات آغاز شد.

آیین آغاز عملیات اجرایی این پروژه روز جمعه ۶ شهریورماه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، محمدمهدی فروردین، نماینده مردم شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی، کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای، محمدرضا ابراهیمی فرماندار فیروزآباد، روسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان، سرمایه‌گذاران و جمعی از تولیدکنندگان نیز حضور داشتند.