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محمدمهدی بهدریان، نماینده قم، در مسابقات جوانان منطقه ۶ کشور در رشته تنیس روی میز به مقام نایبقهرمانی رسید و مدال نقره این رقابتها را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار پایانی مسابقات تنیس روی میز منطقه شش کشور محمدمهدی بهدریان از قم به مصاف یاسین محمدی از استان مرکزی رفت و با قبول شکست برابر حریف اراکی خود عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
سجاد نحوی و امیرعلی نظامآبادی، هر دو از استان مرکزی، نیز بهصورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
پارسا مرادی، دیگر نماینده قم که به یک چهارم نهایی راه یافته بود، نیز در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل سجاد نحوی نماینده اراک شکست خورد و از رسیدن به جمع مدالآوران بازماند.
این رقابتها با حضور ۱۴۰ ورزشکار از استانهای قم، همدان و مرکزی در آکادمی نراقی قم برگزار شد.