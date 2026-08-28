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امام جمعه خوی گفت: ایران قوی نیازمند دولت قوی است و در جمهوری اسلامی دولت و ملت مکمل یکدیگر هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت تقویت دولت و حل مشکلات اقتصادی مردم، احیای واحدهای تولیدی، تأمین بهموقع کالاهای اساسی، ساماندهی بازار و توجه جدی به معیشت و مسکن را از اولویتهای اساسی دولت عنوان کرد.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی در خطبههای نماز جمعه این هفته خوی، با تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیهالسلام، بر ضرورت تقویت محبت و دلدادگی به اولیای الهی تأکید کرد.
وی با اشاره به مفهوم معیت و همراهی با اولیای الهی گفت: همراهی با ولی خدا تنها یک تکلیف نیست، بلکه محبت و دلدادگی به اولیای الهی میتواند انسان را در مسیر حق و حقیقت قرار دهد.
امام جمعه خوی در ادامه با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت، به ویژه شهید آیتالله رئیسی، گفت: ایران قوی نیازمند دولت قوی است و در جمهوری اسلامی، دولت و ملت قوی در برابر یکدیگر قرار ندارند، بلکه مکمل یکدیگر هستند.
حجتالاسلام قاسمخانی، روایت توانمندیها و دستاوردهای کشور را از وظایف مهم مسئولان دانست و افزود: مسئولان نباید تنها بر ضعفها و مشکلات تمرکز کنند، بلکه باید توانمندیها و پیشرفتهای کشور را نیز برای مردم تبیین و روایت کنند.
وی، مدیریت زمان و پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه را از دیگر الزامات مدیریت کشور عنوان کرد و گفت: تصمیمات نباید در بدنه مدیریتی متوقف شود یا از قدرت اجرایی آن کاسته شود، بلکه مدیران باید تصمیمات را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
امام جمعه خوی، احیای واحدهای تولیدی را یکی از کلیدهای اصلی پیشرفت اقتصادی دانست و بر تأمین بهموقع کالاهای اساسی برای جلوگیری از افزایشهای عارضی قیمتها و ساماندهی بازار تأکید کرد.
حجتالاسلام قاسمخانی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به معیشت مردم، حل مشکل مسکن را از دیگر اولویتهای اساسی کشور برشمرد.
وی در بخش دیگری از خطبهها با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و حفظ استقلال کشور اظهار کرد: مسئله اصلی دشمن با جمهوری اسلامی تنها یک موضوع مانند غنیسازی نیست، بلکه استقلالخواهی و نپذیرفتن سلطه است.
امام جمعه خوی افزود: غنیسازی تنها یکی از میدانهای تقابل با دشمن است و نباید تصور کرد که با عقبنشینی از یک مؤلفه قدرت، تهدیدها پایان خواهد یافت.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به تجربه کشورهایی همچون لیبی و مصر و همچنین تحولات فلسطین گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که سازش و عقبنشینی در برابر دشمن، الزاماً امنیت به همراه نمیآورد و در مواردی زمینه تضعیف بیشتر کشورها را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: پذیرش این منطق که برای جلوگیری از تهدید باید از مؤلفههای قدرت عقبنشینی کرد، میتواند سقف سیاستهای کشور را به اراده دشمن وابسته کند.
امام جمعه خوی با بیان اینکه مقاومت هزینه دارد، خاطرنشان کرد: هزینه سازش و تسلیم در برابر زیادهخواهی دشمن به مراتب سنگینتر است و حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور نیازمند ایستادگی و اراده ملی است.
حجتالاسلام قاسمخانی در پایان بر ضرورت تقویت اقتدار کشور، حل مشکلات اقتصادی و حفظ روحیه مقاومت تأکید کرد و برای پیروزی جبهه مقاومت و رفع مشکلات معیشتی مردم دعا کرد.