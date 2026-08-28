به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال نوجوانان ایران با برتری مقابل ازبکستان در مرحله یک‌چهارم نهایی یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی اردن، ضمن صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها، جواز حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ را نیز به دست آورد.

شاگردان محمدرضا رجبی امروز (جمعه، ۶ شهریور) از ساعت ۱۶:۳۰ در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف تیم ملی ازبکستان رفتند؛ دیداری سرنوشت‌ساز که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود.

ازبک‌ها در دقایق ابتدایی مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند برای لحظاتی از ایران پیش بیفتند، اما نمایندگان نوجوان کشورمان خیلی زود با اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی، کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفتند. در ادامه، دو تیم پایاپای پیش رفتند و نیمه نخست این دیدار با تساوی ۱۳ بر ۱۳ به پایان رسید.

در نیمه دوم، شرایط کاملاً به سود نوجوانان ایران تغییر کرد. پسران کشورمان با ارائه نمایشی منسجم در فاز دفاعی و استفاده مؤثر از فرصت‌های گلزنی، رفته رفته فاصله خود را با حریف افزایش دادند و در نهایت با برتری ۳۶ بر ۲۴ مقابل ازبکستان، به پیروزی ارزشمندی دست یافتند.

در پایان این دیدار مهدی احمدی‌فر، کاپیتان ارزنده تیم هندبال نوجوانان به عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.

این پیروزی، تیم هندبال نوجوانان ایران را به جمع چهار تیم برتر قاره آسیا و مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ رساند؛ موفقیتی که در کنار آن، سهمیه حضور ایران در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ نیز قطعی شد.

به این ترتیب، نوجوانان شایسته هندبال ایران با عبور از مرحله یک‌چهارم نهایی، یک گام دیگر به کسب عنوان قهرمانی آسیا نزدیک شدند و حضور خود را در آوردگاه جهانی سال آینده قطعی کردند.

تیم نوجوانان با ۱۹ بازیکن در این دوره از رقابت‌ها حاضر شده است که اسامی آنان به شرح زیر است:

محمدطا‌ها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی

کادر تیم هندبال نوجوانان را نیز، محمدرضا رجبی (سرمربی)، عزیز نوربهبهانی (مربی)، حسین رجبی (سرپرست)، رضا سرسنگی (ماساژور) و امیرحسین چوپانی (تدارکات) تشکیل می‌دهند.

گفتنی است؛ مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه خواهد داشت.