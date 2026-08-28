۱۳۵ طرح عمرانی و خدماتی همزمان با هفته دولت در شهرستان فراشبند افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛این طرح‌ها شامل آسفالت کوچه معابر پنج طرح شامل ۳۳۰ هزار متر مربع، ساخت و مرمت مسکن محروم ۱۱۵، طرح احداث کانال کشاورزی و لایروبی قنات، شش طرح لوله کشی آب شرب و کشاورزی، هفت طرح بند سنگی ملاتی و دو طرح ۳ هزار و ۷۰۰ بسته معیشتی بود.

یکی از طرح‌های بزرگ این برنامه افتتاح طرح آبخوان داری در شهرستان فراشبند بود که این بند سنگی، خاکی، ملاتی یکی از طرح‌های بزرگ آبخوان داری کشور است.

عملیات ساخت طرح آبخوان داری فراشبند با هدف کنترل سیلاب، فرسایش خاک و ذخیره آب، با ارتفاع هشت متر در طول هزار و ۷۰۰ متر در سال ۹۸ توسط بسیج سازندگی استان فارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس آغاز شد.