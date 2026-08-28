به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در راستای تکریم مردم و پاسخگویی مسئولان، میز خدمت با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در نمازجمعه این هفته در مسجد جامع نصرآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در راستای تکریم مردم شریف و پاسخگویی مسئولان، میز خدمت با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در نمازجمعه این هفته در مسجد جامع نصرآباد برگزار شد.

در این برنامه، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، صنعت، معدن و تجارت و آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به درخواستها، مسائل و مطالبات مردم حضور یافتند.

عموم مردم و نمازگزاران دهستان نصرآباد با حضور در این برنامه مسائل، درخواست‌ها و مطالبات خود را با مسئولان مربوطه در میان گذاشتند.