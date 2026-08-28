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مجید قیصری، نویسنده برجسته معاصر، با تأکید بر اینکه زیستِ انسانِ امروز در دنیایِ «روایت» و «متن» شکل گرفته است، استفاده از ظرفیتهای داستاننویسی را کلید ارتباط با نسل جدید و بازنمایی صحیح شخصیتهای دینی دانست.
مجید قیصری در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکردهای روایتگری دینی، اظهار داشت: «انسانِ امروز تشنهی دیدن و لمس جزئیات است و دیگر تنها به توصیفاتِ کلی و شنیداری بسنده نمیکند. برای برقراری ارتباط با نسلی که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی حضور دارد، باید از ابزار «داستان» استفاده کرد؛ چرا که جهانِ امروز، جهانِ متن و روایت است.»
این نویسنده با اشاره به تفاوت رویکرد شاعران و داستاننویسان در پرداخت به شخصیتهای دینی، گفت: «در حالی که شعر فارسی سرشار از آثار درخشان در ستایش پیامبر اسلام (ص) است، در حوزه داستاننویسی با کمبود و استقبالی دیرهنگام مواجه بودهایم. در مقابل، بسیاری از نویسندگان بزرگ جهانِ غرب با خلق آثار داستانی، کوشیدهاند با شخصیت حضرت عیسی (ع) پیوندی عمیق برقرار کنند، اما این رویه در ادبیات داستانی ایران بسیار نادر بوده است.»
قیصری در ادامه افزود: «خوشبختانه با برگزاری جشنوارههایی نظیر «خاتم (ص)»، جریانِ ایدهپردازیِ خلاقانه پیرامون شخصیت پیامبر (ص) آغاز شده است.»
نویسنده رمان «سه کاهن» یکی از چالشهای اصلی در نگارش داستانهای دینی را «توهم دانایی» مخاطب عنوان کرد و تصریح کرد: «مخاطب تصور میکند به واسطه حضور در جلسات مذهبی، شنیدن روایتهای پراکنده و تماشای آثار تصویری، همه چیز را درباره شخصیت پیامبر (ص) میداند. این دانشِ «مجلسی» و سطحی باعث شده تصویری ذهنی و شخصیسازیشده از پیامبر در ذهن مخاطب نقش ببندد که فاصله زیادی با حقیقت تاریخی و روایی دارد. وظیفه داستاننویس، شکستن این توهم و ارائه تصویری دقیق و مستند است.»
مجید قیصری درباره راهکارهای نوین در داستاننویسی دینی خاطرنشان کرد: «یکی از شیوههای موفق، بازگشت به سمت باورها و افسانههایی است که در بطن فرهنگ مردم ریشه دوانده است؛ باورهایی مانند فرهنگ صلوات که در زندگی روزمره ایرانیان نهادینه شده است.»
وی در پایان با اشاره به فعالیتهای کارگاههای ادبی گفت: «در دورههایی همچون «اقلیم قلم» در خانه کتاب و ادبیات ایران، تلاش بر این است که این باورهای مردمی و ریشهدار، به دستمایههایی اثرگذار برای خلق داستانهای نو و جذاب تبدیل شوند تا از این طریق، پیوند میان نسل جدید و مفاهیم دینی از دریچه ادبیات تقویت گردد.»
مجید قیصری نویسنده معاصر ایرانی از سال ۱۳۷۲ داستاننویسی را آغاز کردهاست. وی داور بخش داستان کوتاه و بلند بزرگسال یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره بودهاست. وی داور پنجمین دوره (۱۳۸۴) کتاب سال شهید حبیب غنیپور نیز بودهاست.
قیصری در دور سوم جایزه ادبی هفت اقلیم در سال ۱۳۹۲ در بخش رمان در کنار احمد آرام به داوری آثار راه یافته پرداخت. مجید قیصری داور بخش داستان جشنواره «قند پارسی» نیز بودهاست.
برخی از مهمترین آثار او که در محافل ادبی مورد توجه قرار گرفتهاند به شرح زیر است:
۱ - کتاب «سه کاهن»: قیصری در این کتاب، کودکیِ پیامبر اسلام (ص) را با نگاهی قصهگو و در عین حال مستند بازآفرینی کرده است. این کتاب نشان میدهد چگونه یک واقعه تاریخی میتواند به «درام» تبدیل شود.
۲ - کتاب «شماس شامی»: این کتاب روایتی متفاوت از واقعه کربلا از نگاه یک ناظرِ خارجی (یک شماس یا خادم کلیسا) است. این اثر نمونه درخشانِ «روایتگریِ غیرمستقیم» است.
۳ - کتاب «جشن انار» و «باغ تلو»: از آثار او در حوزه ادبیات جنگ که نشاندهنده سبکِ متفاوتِ او در کوتاهنویسی و پرداخت به جزئیات است.