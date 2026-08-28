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اخبار کوتاه از نقاط مختلف استان را در این بسته خبری بیننده باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته دولت میز خدمت ادارات برای رسیدگی به مطالبات مردم در شهرهای بانه و قروه برپا شد در بانه ایستگاه سلامت هم به شهروندان خدمات ارائه کرد.
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مرحله شهرستانی چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشته معارف و مفاهیم با حضور ۷۶۹ نفر برگزار شد.
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در مریوان نیز نمایشگاه طرح اسوه، عملکرد ۱۲ پایگاه مقاومت و یک پایگاه اقشار بسیج را به نمایش گذاشت.
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در حوزه انرژی مدیرعامل بازرگانی شرکت ملی گاز ایران از توزیع بخاریهای راندمان بالا برای کاهش مصرف گاز خبر داد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را در اولویت اعلام کرد.
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رئیس سازمان سنجش هم گفت نتایج اولیه کنکور احتمالاً ۲۶ یا ۲۷ شهریور اعلام و انتخاب رشته تا پنجم مهر انجام میشود.
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همچنین اعتبار کالابرگ مرداد برای مشمولانی که تا سوم شهریور احراز سکونت کردهاند، واریز شده و اعتبار ثبتنامشدگان چهارم و پنجم شهریور، هفته آینده شارژ میشود.