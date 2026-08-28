به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته دولت میز خدمت ادارات برای رسیدگی به مطالبات مردم در شهرهای بانه و قروه برپا شد در بانه ایستگاه سلامت هم به شهروندان خدمات ارائه کرد.

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مرحله شهرستانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشته معارف و مفاهیم با حضور ۷۶۹ نفر برگزار شد.

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در مریوان نیز نمایشگاه طرح اسوه، عملکرد ۱۲ پایگاه مقاومت و یک پایگاه اقشار بسیج را به نمایش گذاشت.

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در حوزه انرژی مدیرعامل بازرگانی شرکت ملی گاز ایران از توزیع بخاری‌های راندمان بالا برای کاهش مصرف گاز خبر داد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را در اولویت اعلام کرد.

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رئیس سازمان سنجش هم گفت نتایج اولیه کنکور احتمالاً ۲۶ یا ۲۷ شهریور اعلام و انتخاب رشته تا پنجم مهر انجام می‌شود.

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همچنین اعتبار کالابرگ مرداد برای مشمولانی که تا سوم شهریور احراز سکونت کرده‌اند، واریز شده و اعتبار ثبت‌نام‌شدگان چهارم و پنجم شهریور، هفته آینده شارژ می‌شود.