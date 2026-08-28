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امام جمعه موقت اهل سنت ارومیه گفت: در شرایط حساس امروز، وحدت یک ضرورت مبرم و وظیفهای دینی و ملی و خنثی کننده توطئههای دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا محمد سلیمی، امام جمعه موقت اهلسنت ارومیه، در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، فرارسیدن میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، حضرت محمد مصطفی(ص)، و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را به عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت.
ماموستا سلیمی با اشاره به برکات ولادت پیامبر اکرم(ص)، وحدت و انسجام مسلمانان را از مهمترین پیامهای سیره نبوی دانست و اظهار داشت: نامگذاری فاصله میان دو روایت میلاد پیامبر(ص) به عنوان «هفته وحدت» از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، از اقدامات ارزشمند در مسیر تقریب مذاهب و تحکیم برادری میان مسلمانان است.
وی تأکید کرد: در شرایط حساس امروز، وحدت یک ضرورت مبرم و وظیفهای دینی و ملی است و اقوام و مذاهب مختلف باید بیش از پیش در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه دشمنان همواره تلاش کردهاند با بهرهگیری از اختلافات قومی و مذهبی، صفوف ملتها را متفرق و آنان را در برابر یکدیگر قرار دهند.
امام جمعه موقت اهلسنت ارومیه با اشاره به سابقه مخالفت برخی جریانهای یهودی با دعوت پیامبر اسلام (ص)، عدم پذیرش رسالت پیامبر خاتم(ص) و تعارض منافع و رقابتهای سیاسی و اجتماعی آن دوران را از عوامل این مخالفتها عنوان کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه تاریخ نشان داده است هرگاه مسلمانان دچار تفرقه شدهاند، دشمنان فرصت بیشتری برای ضربه زدن به آنان پیدا کردهاند؛ از این رو امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت، بصیرت و انسجام میان اقوام و مذاهب اسلامی ضروری است.
ماموستا سلیمی در پایان بر تقویت همدلی، حفظ حرمت مذاهب، پرهیز از اختلافات تفرقهانگیز و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد و وحدت را رمز عزت، اقتدار و سربلندی امت اسلامی دانست.