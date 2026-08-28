پل کوسه احداث‌شده بر روی رودخانه سیمینه‌رود با طول ۱۰۰ متر و عرض ۲۲ متر، با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان در بوکان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، چهارمین پل احداث‌شده بر روی رودخانه سیمینه‌رود در بوکان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

این طرح با هدف کاهش ترافیک شهری و تسهیل تردد شهروندان، دارای ۱۰۰ متر طول و ۲۲ متر عرض است.

افتتاح این پل کوسه در حالی صورت می‌گیرد که در هفته دولت امسال، در مجموع ۶۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی در شهرستان بوکان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.