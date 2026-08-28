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کیارش ترابی، ملیپوش نوجوان اهل شهرستان تایباد، با کسب نشان طلا در مسابقات جهانی کشتی ساحلی نوجوانان به میزبانی جمهوری آذربایجان، بر سکوهای قهرمانی جهان ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: کیارش ترابی در وزن ۷۰ کیلوگرم مردان در این رقابتهای جهانی حضور یافت و در دیدار حساس فینال، با پیروزی مقتدرانه در برابر حریف ایرانی خود، موفق به کسب مقام نخست و کسب نشان طلای این رقابتها شد.
حسن شاهرخی افزود: این ورزشکار آیندهدار در مراسم اختتامیه، دیپلم قهرمانی را از سوی رئیس اتحادیه جهانی کشتی دریافت و در اقدامی تحسینبرانگیز، نشان طلای جهانی خود را به پدر و مادرش تقدیم کرد.
وی گفت: کیارش ترابی پیش از این افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان کشور و مسابقات بینالمللی کشتی آزاد نوجوانان ایران، و همچنین قهرمانی در مسابقات کشتی فرنگی نونهالان در المپیاد استعدادهای برتر را در کارنامه خود ثبت کرده است.
مسابقات جهانی کشتی ساحلی نوجوانان با عنوان باکو ۲۰۲۶ با حضور ۱۲۳ کشتیگیر از ۲۰ کشور جهان شامل کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی و آفریقایی برگزار شد. همچنین تیم ملی کشتی ساحلی ایران با حضور ۹ نماینده در این رقابتها، موفق شد مقام نخست تیمی را از آن خود کند.