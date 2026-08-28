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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از صادرات ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن محصولات کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سجاد قناعتیان گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵، مجموعاً ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن محصولات کشاورزی شهرستان جهرم به بازارهای جهانی صادر شده که این محصولات شامل انواع خرما، مرکبات و هندوانه است.
او ادامه داد: از این میزان، ۲۰ هزار تن خرمای رقم شاهانی به کشورهای هند و امارات متحدهی عربی صادر شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: همچنین ۸ هزار تن خرمای رقم زاهدی (قصب) به کشورهای پاکستان، افغانستان، امارات متحدهی عربی و کشورهای اتحادیهی اروپا و ۱۰۰۰ تن سایر ارقام خرما شامل پیارم، خاصویی و کبکاب نیز به هند، امارات متحدهی عربی و کشورهای اتحادیهی اروپا صادر شده است.
قناعتیان ادامه داد: در بخش مرکبات نیز ۱۰ هزار تن انواع لیمو شامل لیمو لیسبون، لیموشیرین و لیموترش محلی به کشورهای امارات، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و عراق صادر شده است.
او بیان کرد: همچنین ۵۰۰ تن هندوانه تولیدی شهرستان جهرم به کشورهای ترکمنستان و عراق صادر شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم در پایان گفت: محصولات صادراتی پس از تأیید کارشناسان بهداشت گیاهی شهرستان جهرم و دریافت گواهی بهداشت، از طریق گمرک این شهرستان و سایر گمرکهای مرزی به کشورهای مقصد صادر شد.