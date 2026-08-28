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مسئول انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان داراب، از اهدای اعضای بدن جوان ۳۵ ساله پس از مرگ مغزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛داریوش مومن گفت: علیاکبر محبی، متولد ۱۳۷۰، اهل الیگودرز و ساکن جنتشهر داراب، پس از مرگ مغزی، با رضایت خانواده اعضای بدنش برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شد.
مومن افزود: در این اقدام خداپسندانه، کبد و دو کلیه زندهیاد علیاکبر محبی به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد تا با اهدای اعضای بدن این جوان، فرصت دوبارهای برای زندگی به بیماران در انتظار پیوند داده شود.