به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛میثم نبی جودوکار شایسته آباده‌ای، پس از حضور در سه مرحله انتخابی و پنج مرحله اردوی آماده‌سازی و با شکست تمامی مدعیان، موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی کوراش نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران شد.

این ورزشکار شایسته آباده‌ای در نیمه دوم شهریورماه به همراه تیم ملی نیرو‌های مسلح عازم کشور ازبکستان خواهد شد تا در رقابت‌های کوراش ارتش‌های جهان به میدان رود.

گفتنی است میثم نبی پیش از این نیز در رقابت‌های جودوی ارتش‌های جهان ۲۰۲۳ موفق به کسب مدال برنز شده است.