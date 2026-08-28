قزوین؛ کوچک در جغرافیا، بزرگ در تاریخ
از شکوهِ ثبتشدهی جهانی الموت تا آرامشِ باغهای چندصدساله؛ سفر به قلب قزوین، روایتی است از تلاقی تمدنهای کهن و طبیعت بکر که هر قدم در آن، فصلی جدید از تاریخ ایران را ورق میزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
استان قزوین با وجود اینکه کمتر از یک درصد از وسعت کل کشور را تشکیل میدهد، جایگاه ویژهای در میراث فرهنگی ایران دارد. این استان با شناسایی بیش از هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی و میزبانی از بیش از ۱۰ درصد آثار ثبت ملی کشور، به عنوان یکی از غنیترین مناطق ایران شناخته میشود؛ سرزمینی که از کاروانسراها و مساجد تاریخی تا باغستانهای چندصدساله، در هر گوشهاش مقصدی برای گردشگری نهفته است.
درخشش الموت در فهرست میراث جهانی
این روزها و با ثبت جهانی «منظر فرهنگی الموت» در فهرست یونسکو، نام قزوین بیش از هر زمان دیگری در محافل بینالمللی میدرخشد. این دستاورد بزرگ، الموت را به یکی از مهمترین و جذابترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل کرده است و در رویداد «ایرانِ جان» نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی معرفی ظرفیتهای فرهنگی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قطب صنعت در کنار میراث کهن
قزوین تنها به تاریخ و میراث وابسته نیست؛ این استان در کنار گردشگری و کشاورزی، یکی از قطبهای کلیدی صنعت کشور محسوب میشود. رویداد «ایرانِ جان» فرصتی است تا در کنار معرفی جاذبههای تاریخی، توانمندیهای صنعتی و بسترهای متنوع سرمایهگذاری در قزوین نیز برای فعالان اقتصادی و عموم مردم تبیین شود.
این رویداد، روایتی از هزاران سال تاریخ و ظرفیتهای سرشار است که قرار است از هفتم تا سیزدهم شهریورماه به خانههای مردم ایران راه یابد تا غنای فرهنگی و اقتصادی «قزوین» بیش از پیش شناخته شود.