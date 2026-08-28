با افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۵۵۲ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در اراک، ۱۳ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۵۵۲ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در اراک

افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۵۵۲ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با پنجمین روز از هفته دولت ۵۵۲ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در شهرستان اراک افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

از این تعداد ۵۳۶ طرح عمرانی و بقیه طرح اقتصادی است که در مجموع با اعتبار بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بهره برداری داری رسید.

از این تعداد افتتاح ۳۵ طرح و کلنگ زنی دو طرح با اعتبار سه و نیم همت مربوط به شهرداری اراک است.

این طرح‌ها در حوزه شهری و روستای، آب و خاک، راه و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان است.

افتتاح همزمان و متمرکز طرح‌های راهداری و دهیاری ها، افتتاح، بهره برداری از فاز دوم طرح اضطراری تامین آب شرب اراک با حفر و تجهیز هشت حلقه چاه جدید با ظرفیت ۲۱۲ لیتر برثانیه و اجرای پنج کیلومتر خط انتقال آب، افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز زنده یاد بهرنگ مُجرد با زیر بنای هزار و ۵۷۴ مترمربع و اعتبار ۷۰ میلیارد تومان و افتتاح همزمان و مُتمرکز مدیریت شهری اراک با اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از جمله طرح‌هایی بود که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان به بهره برداری داری رسید.

بازدید از میز خدمت ادارات کل استان از دیگر برنامه‌های استاندار مرکزی در اراک بود.