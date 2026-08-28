به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، بسته اخبار کوتاه امروز شامل چند خبر متنوع است .

ذره بین نظارت بر نانوایی‌های شهرستان رشت

گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی گیلان در راستای جلوگیری از تخلفات کم فروشی و رعایت نکردن موازین بهداشتی از تعدادی از نانوایی‌های رشت بازرسی کردند.

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برگزاری محفل معنوی انس با قرآن در رضوانشهر

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته و بین‌المللی و قشر‌های مختلف مردم و مسئولان در پیاده‌راه فرهنگی رضوانشهر برگزار شد و در این آیین معنوی پرشوراز نوجوانان حافظ کل قرآن کریم و دانش‌آموزان مقام‌آور در مسابقات قرآنی در سطح استان، با اهدای لوح وهدایای فرهنگی تجلیل شد.

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افتتاحیه دوره فرهنگی یاوران ولایت پسران استان گیلان در چابکسر

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان از حضور ۱۲۰ دانش آموز پسر از سراسر استان در این دوره خبر داد.

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به مناسبت هفته دولت آیین‌های ویژه‌ای در مناطق مختلف استان برگزار شد .

گوراب زرمیخ- گلباران مزار شهدا

ماسال- همایش پیاده‌روی خانوادگی

صومعه سرا- برپایی نمایشگاه نقاشی هنرجویان نوجوان

لشت نشاء- برگزاری نمایشگاه اسوه با هدف معرفی خدمات پایگاه‌های بسیج

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دیدار جمعی از مسئولان بخش سنگر با خانواده شهید دوران دفاع مقدس یوسف نیا

در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام جمعی از مسئولان بخش سنگر با حضور در منزل شهید محمباقر یوسف نیا ویشکایی با خانواده وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

شهید محمدباقر یوسف نیا ویشکایی سال ۱۳۶۱ در کردستان به شهادت رسید.

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حاجیه خانم زینب دلجو سالکویه، مادر شهید والامقام «محمود رمضانی» به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر وی پس ازتشییع در شهرستان لنگرود تشییع در جوار فرزند شهیدش گلزار شهدای کلیدبر به خاک سپرده شد. شهید محمود رمضانی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵، در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

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آسمانی شدن پدر شهید موسوی در فومن

حاج سید کاظم موسوی پدرشهید والا مقام سید حسین موسوی آسمانی شد.

پیکر وی پس از تشییع در جوار فرزند شهیدش گلزار شهدای دهستان گشت فومن آرام گرفت.

شهید سید حسین موسوی سال ۶۷ در منطقه عملیاتی حاج عمران به درجه رفیع شهادت رسید.