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۱۱۶ طرح عمرانی، اقتصادی با سرمایهگذاری بخشهای دولتی و خصوصی در شهرستان زنجان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کاظمی ارزش اعتباری این طرحها را نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخشی از این طرحها آماده بهرهبرداری، بخشی در مراحل پایانی و بخشی نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.
فرماندار شهرستان زنجان که امروز سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بود با اعلام اینکه این طرحها ظرفیت ایجاد یک هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی را دارند، افزود: تلاش میکنیم با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها، زمینه توسعه اقتصادی شهرستان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای مردم فراهم شود.
وی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی و سرمایهگذاری تعریف شدهاند که بخشی از آنها به عمران شهری و روستایی اختصاص دارد و اجرای آنها نقش مهمی در ارتقای زیرساختها و توسعه شهرستان زنجان خواهد داشت.