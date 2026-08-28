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جمعی از مدیران رسانه ملی با حضور در محل تصویربرداری مجموعه «کشتی دانش»، ضمن بازدید از پشتصحنه این برنامه، روند تولید و راهکارهای ارتقای کیفی آن را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این بازدید محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، حامد بامروتنژاد مدیر شبکه دو سیما و محمدحسین بخشیزاده مدیر شبکه کودک سیما حضور داشتند و درباره جزئیات محتوایی و فنی این مجموعه با عوامل تولید تبادل نظر کردند.
مجموعه «کشتی دانش» با هدف آموزش علوم پایه و مفاهیم علمی، این مباحث را در قالب داستانهای نمایشی جذاب برای مخاطبان روایت میکند.
موضوعاتی همچون سازوکار امواج دریا، پدیده وزش باد، سرگیجه و دریازدگی از جمله محورهای علمی است که در این برنامه به زبان ساده تشریح میشود.
این مجموعه به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل حاجیان، در ۵۲ قسمت ۳۰ دقیقهای توسط مرکز کودک و نوجوان سیما تولید شده است و به زودی از شبکههای دو و نهال روی آنتن خواهد رفت.