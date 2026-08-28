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تصادف تریلر و زانتیا در جاده بابامیدان_نورآبادممسنی دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: در ساعت ۱۰:۵۰ روز جمعه ۶ شهریور ماه، گزارشی مبنیبر تصادف تریلر و زانتیا در کیلومتر ۹ جاده بابامیدان_نورآباد به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود:بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.
او در پایان گفت: این تصادف دو مصدوم به همراه داشت، که با آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.