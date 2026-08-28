به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: در ساعت ۱۰:۵۰ روز جمعه ۶ شهریور ماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف تریلر و زانتیا در کیلومتر ۹ جاده بابامیدان_نورآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

محسن امیری افزود:بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

او در پایان گفت: این تصادف دو مصدوم به همراه داشت، که با آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.